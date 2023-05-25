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АНАЛІТИКА

Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо

18:08 25.05.2023 |

Новини IT

Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо

 

Sony офіційно підтвердила, що працює над портативною консоллю PlayStation. Анонс пристрою під назвою Project Q відбувся під час проведення заходу PlayStation Showcase.

«Ми випустимо спеціальний пристрій, який дозволить вам транслювати будь-яку гру з вашої консолі PS5 за допомогою Remote Play через Wi-Fi», - сказав глава PlayStation Джим Райан.


Пристрій оснащений 8-дюймовим дисплеєм, а також усіма кнопками та функціями бездротового контролера DualSense. За даними Sony, на Project Q можна транслювати ігровий процес через Wi-Fi у роздільній здатності 1080p з частотою 60 кадрів за секунду. Пристрій отримав адаптивні тригери та тактильний зворотний зв'язок, звичні користувачам DualSense.

Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо

 

Слід зазначити, що Project Q не є портативною ігровою консоллю у звичному розумінні. Це лише компаньйон до PS5, тому що ігри запускаються на стаціонарній консолі, а ігровий процес транслюється на Project Q. Можливо, у майбутньому з'явиться підтримка хмарного ігрового сервісу через Q, але поки що про це не йдеться. Пристрій вийде на ринок до кінця цього року, точніші терміни не називаються.

Додатково Sony анонсувала перші бездротові Bluetooth-навушники PlayStation. Їх можна використовувати разом із PS5 або ПК. Як стверджує Sony, навушники оснащені «новою бездротовою технологією, розробленою SIE», яка забезпечить передачу звуку без втрат з низькими затримками. Більш детальними даними компанія поділиться «найближчими місяцями».
За матеріалами: ITC.ua
 

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