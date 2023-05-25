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АНАЛІТИКА

AMD Radeon RX 7600 - відеокарта нового покоління для ігор у Full HD за ціною $269

17:58 25.05.2023 |

Новини IT

AMD Radeon RX 7600 - відеокарта нового покоління для ігор у Full HD за ціною $269

 

AMD представила модель Radeon RX 7600, яка стала найдешевшою у світі відеокартою нового покоління. Це звання вона відбирає у GeForce RTX 4060, хоча остання ще не надійшла в продаж.

Radeon RX 7600 працює на базі чипа Navi 33 XL з 33 виконавчими блоками RDNA 3 і 2048 потоковими процесорами. Еталонна тактова частота GPU становить 2,66 Гц.

AMD Radeon RX 7600 - відеокарта нового покоління для ігор у Full HD за ціною $269

 

Графічний чип працює в тандемі з 8 ГБ пам'яті типу GDDR6. VRAM має ефективну частоту 18 ГГц, а розрядність шини пам'яті становить 128 біт. У результаті максимальна пропускна здатність відеопам'яті досягає 288 ГБ/с.

AMD Radeon RX 7600 - відеокарта нового покоління для ігор у Full HD за ціною $269

 

Radeon RX 7600 споживає 165 Вт і має один 8-pin роз'єм живлення. Відеокарта має DisplayPort 1.4, але в деяких версіях у виконанні партнерів він може бути відсутнім. Також в арсеналі пристрою є HDMI 2.1 і PCIe 4.0 (x8).

AMD Radeon RX 7600 - відеокарта нового покоління для ігор у Full HD за ціною $269

 

За словами виробника, в іграх на максимальних налаштуваннях графіки з роздільною здатністю Full HD новинка перевершує модель Radeon RX 6600 приблизно на 29% у середньому. Також AMD стверджує, що Radeon RX 7600 у Full HD здатна видавати 60 FPS навіть у сучасних іграх.

Рекомендована виробником вартість Radeon RX 7600 склала $269. У порівнянні з Radeon RX 6600 ціна впала на $60. Компанія NVIDIA свою найдешевшу модель нового покоління оцінила в $299, але вона з'явиться в продажу тільки в середині літа. Наша героїня буде доступна для покупки з 25 травня.
За матеріалами: gagadget.com
 

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