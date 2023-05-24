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Adobe додає функції штучного інтелекту у Photoshop
09:03 24.05.2023 |
Компанія Adobe Inc у вівторок заявила, що додає технологію штучного інтелекту (ШІ) для створення зображень у Photoshop, своє флагманське програмне забезпечення для редагування зображень.
Про це пише Reuters.
"Компанія заявила, що це стало початком великого поштовху до додавання таких технологій до свого пакету програм, орієнтованих на творчих професіоналів.
Хоча такі програми, як Dall-E від OpenAI, підкорили громадськість завдяки перетворенню текстових підказок на зображення, вони ще не отримали широкого застосування у великих корпораціях через юридичні питання щодо даних, які використовуються для розробки систем", - пише агентство.
Adobe намагається вирішити ці проблеми за допомогою базової технологічної системи під назвою Firefly, яка була спеціально створена з використанням легальних даних зображень і яку, за словами представників компанії, можна використовувати в комерційних цілях.
Adobe тестувала систему близько шести тижнів на окремому веб-сайті, а у вівторок заявила, що додасть засновані на ній функції до Photoshop.
Одна з нових функцій називатиметься "Генеративна заливка" і дозволить користувачам розширити оригінальне зображення, яке було обрізане занадто близько до комп'ютерного контенту, або додати функції на основі текстового опису.
Наприклад, ця функція може сфотографувати одну квітку і перетворити її на квіткове поле з гірським хребтом позаду.
Технічний директор з цифрових медіа в Adobe Елі Грінфілд заявив, що мета інструменту - не замінити художників-графіків, а пришвидшити створення ними нових зображень з кількох ідей.
"Раніше їм довелося б витрачати дорогоцінні години на пошук у фотоархівах та зшивання шматків існуючих зображень вручну.
Це значно прискорює роботу", - сказав він.
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