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Xiaomi представила нову версію Redmi K60 з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ пам'яті за $439
18:09 23.05.2023 |
Компанія Xiaomi, як і обіцяла, анонсувала сьогодні нову версію смартфона Redmi K60.
Новинка отримала 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 1 ТБ. Пристрій уже можна купити в Китаї за $439. Потім ціну збільшать до $510. До речі, Xiaomi також знизила ціни на інші модифікації смартфона. Версія на 16/256 ГБ коштує тепер $355 (було $425), а 12/512 ГБ - $395 (було $510).
Для тих, хто не в курсі
Redmi K60 дебютував у грудні 2022 року. Пристрій має чип Snapdragon 8+ Gen 1, дисплей з OLED-матрицею, діагоналлю 6.67" і частотою оновлення 120 Гц. Гаджет поставляється з потрійною основною камерою на 64 МП, а також батареєю на 5500 мАг. Вона підтримує дротову зарядку на 67 Вт і бездротову на 30 Вт.
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