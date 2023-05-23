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АНАЛІТИКА

Дрони Amazon доставили всього 100 замовлень цього року — в 100 разів менше, ніж сподівалась компанія

11:56 23.05.2023 |

Новини IT

 

Amazon прогнозувала, що її летючі «‎кур'єри» відправлять 10 000 замовлень, але вони не стали популярними серед споживачів; і компанія все ще намагається отримати дозволи Федерального авіаційного управління (FAA).

Засновник Amazon Джефф Безос ще у 2013 році анонсував програму доставки замовлень дронами Prime Air, однак фактично вона запустилась за 10 років після цього. В січні компанія оголосила, що розраховує доставити 10 000 замовлень «‎по повітрю». Однак позитивні прогнози не збулися - у лютому Amazon звітувала про 7 доставок, а на сьогодні цифра зросла лише до 100.

Це дані з двох міст у Каліфорнії та Техасі, де доступна Prime Air. Журналісти CNBC відвідали одне з них, Локфорд, де не побачили жодного дрона в небі та взялися розпитувати місцевих жителів. Власник гастроному сказав, що чув від співробітників Amazon, що у програмі зареєструвалися всього 14 людей з міста. В компанії раніше заявляли, що «‎повітряну доставку» прагнуть випробувати «‎тисячі клієнтів».

Попри заяви Amazon про успішну сертифікацію від FAA, регулятор все ще забороняє дронам літати над дорогами чи людьми без спеціального дозволу, який необхідно отримувати для кожного конкретного випадку. Компанія намагається вдосконалити свої безпілотники й зробити безпечнішими, однак поки не може вмовити управління повністю скасувати ці обмеження. Хоча певний прогрес є - тепер дрони можуть літати не лише над територією, яку контролює Amazon.

Роботизовані кур'єри Amazon важать близько 36 кг і можливо саме завелика вага викликає занепокоєння у FAA (оскільки конкуренти отримали дозволи без проблем). Ще один аспект, який не сприяє популярності Amazon - це те, що у клієнтів обов'язково має бути задній двір у домі, де дрони залишатимуть пакунки (тож мешканців квартир одразу прибирають з цільової аудиторії). Літальний апарат до того ж може перевозити лише коробку певного розміру вагою до 2 кг, і скидає пакунки з висоти 3,5 метри - що також обмежує перелік продуктів, доступних для транспортування.

У минулому безпілотні літальні апарати компанії потрапляли в аварії - наприклад, у 2021 році один з дронів Amazon спричинив пожежу на випробувальному полігоні в Пендлтоні, штат Орегон, яка поширилась на площу у 10 гектарів.

Набагато краще йдуть справи у конкурентів - компанія Walmart здійснила понад 6000 доставок дронами у сім штатів на півдні та південному заході США через своїх партнерів DroneUp, Flytrex і Zipline; а Wing загалом реалізувала понад 300 000 постачань товарів «‎повітрям».
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Amazon
 

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