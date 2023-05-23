Lockheed Martin, Boeing і Blue Origin створять космічний корабель для доправлення людей на Місяць у рамках місії Artemis V

Космічний корабель SpaceX Starship доправлятиме людей на Місяць у рамках місій Artemis III та Artemis IV. У п'ятому польоті братиме участь корабель Blue Origin.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) обрало компанію Джеффа Безоса (Jeff Bezos) для будівництва корабля, який доставить людей на Місяць у місії Artemis V. Blue Origin працюватиме над космічним апаратом спільно з Lockheed Martin. Також до команди входять Boeing, Draper, Astrobotic і Honeybee Robotics.

Капсула Orion доставить чотирьох астронавтів на орбітальну станцію Gateway. Там вони пересядуть на космічний корабель, який доставить їх на поверхню Місяця. Він здійснить посадку на Південному полюсі, а місія триватиме протягом тижня.

Artemis V запланована на 2029 рік, але з високою часткою ймовірності вона не відбудеться вчасно. У NASA вважають, що до 2028 року буде здійснено тільки одну висадку. Люди повернуться на Місяць у рамках місії Artemis III, яка поки що запланована на 2025 рік, але, ймовірно, буде відкладена на кілька років. Фінансування програми Artemis до 2028 року перевищить $41 млрд.