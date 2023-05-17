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MediaTek має намір інтегрувати графіку NVIDIA в ARM-процесори для смартфонів та ноутбуків у 2024 році
19:04 17.05.2023 |
Посилаючись на інсайдерів, DigiTimes повідомляє, що MediaTek планує інтегрувати графічні процесори NVIDIA у свої SoC для смартфонів та ноутбуків на базі ARM. Високопродуктивна мобільна відеокарта може стати великою конкурентною перевагою порівняно з чипами Qualcomm та Samsung, яка співпрацює з AMD. Стверджується, що майбутній процесор отримає розширену підтримку штучного інтелекту та ігор. Процесори MediaTek + NVIDIA з'являться вже 2024 року.
NVIDIA відкрита для ліцензування своїх графічних технологій, проте інформація про співпрацю з MediaTek поки що не підтверджена офіційно. Повідомляється, що компанії спільно розробляють процесори для смартфонів та працюють над рішеннями для ноутбуків Windows-on-Arm.
Новина є дещо несподіваною - MediaTek вже деякий час співпрацює з AMD, а AMD використовує рішення MediaTek для Wi-Fi 6E. За чутками, обидві компанії працюють над створенням ноутбуків з підтримкою 5G.
Відеокарти NVIDIA цінуються геймерами - їхнє використання стало б не лише технічною, а й маркетинговою перевагою MediaTek. Особливо це актуально для ноутбуків - користувачі матимуть справу зі знайомим брендом та, напевно, потужними графічними рішеннями.
Ліцензія архітектури для MediaTek допоможе NVIDIA повернутися на ринок мобільних пристроїв, який їй не вдалося завоювати понад 10 років тому. Свого часу компанія розробила SoC Tegra для своїх пристроїв Shield та ігрових консолей Nintendo Switch. Ліцензування - досить високомаржинальний бізнес, але йому не зрівнятися з виробництвом відеокарт для ПК та спеціалізованих прискорювачів.
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