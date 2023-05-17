Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки

12:59 17.05.2023 |

Новини IT

 

Нафтогігант Shell використовуватиме технологію на основі штучного інтелекту від компанії SparkCognition у своїй глибоководній розвідці та видобутку для збільшення видобутку нафти на шельфі.

Про це пише Reuters.

Алгоритми штучного інтелекту SparkCognition оброблятимуть та аналізуватимуть великі обсяги сейсмічних даних у пошуках нових нафтових родовищ Shell, найбільшого виробника нафти в американській Мексиканській затоці.

"Ми прагнемо знайти нові та інноваційні способи роботи в розвідці", - сказав віце-президент Shell з питань інновацій та ефективності Габріель Герра.

Метою є підвищення операційної ефективності та швидкості, а також збільшення видобутку та успіху в розвідці. За словами компаній, новий процес може скоротити розвідку з дев'яти місяців до менш ніж дев'яти днів.

"Генеративний ШІ для сейсмічної візуалізації може позитивно вплинути на процес розвідки і має широкі і далекосяжні наслідки", - сказав головний науковий співробітник компанії SparkCognition Брюс Портер.

За словами представників компаній, ця технологія дозволить створювати підземні зображення, використовуючи меншу кількість сейсмічних даних, ніж зазвичай, що сприятиме збереженню глибоководного середовища. Сейсмічна технологія посилає звукові хвилі для дослідження надр.

Менша кількість сейсмічних досліджень прискорює робочий процес розвідки та заощаджує витрати на високопродуктивні обчислення, додали в компаніях.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8104
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1896  0,08 0,21 37,7486  0,06 0,15
EUR 40,4032  0,04 0,11 41,2721  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес