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АНАЛІТИКА

Google видалить акаунти, якими не користувалися понад два роки

23:03 16.05.2023 |

Новини IT

 

Американська компанія Google, що належить Alphabet, з грудня почне видаляти облікові записи, які не використовувалися протягом двох років.

Про це компанія заявила у вівторок, передає Reuters.

Компанія заявила, що якщо акаунт Google не використовувався та на нього не заходили протягом двох і більше років, він може бути видалений разом із пов'язаними даними у Google Workspace.

Це означає, що нова політика торкнеться акаунтів та даних у Gmail, Документах, Диску, Зустрічах та Календарі, а також YouTube і Google Photos.

Відсьогодні неактивні акаунти, які знаходяться під загрозою видалення, отримуватимуть від Google попереджувальні повідомлення на основну та резервну електронну адресу облікового запису.

Водночас зміни стосуються лише особистих акаунтів Google, а не акаунтів організацій, наприклад компаній чи університетів. У Google пояснюють, що роблять це з метою запобігання загрозам безпеці даних, зокрема - зломам.

Раніше, у 2020 році, Google заявила, що видалятиме контент, який зберігається в неактивному акаунті, але не видалятиме сам обліковий запис.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Google
 

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