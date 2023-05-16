Купівля Microsoft ігрового гіганта Activision за $69 мільярдів: ЄС схвалив угоду

Єврокомісія схвалила купівлю компанією Microsoft ігрового гіганта Activision за 69 млрд дол, проте накладене Британією вето залишається на заваді завершенню угоди.

Про це пише Bloomberg.

Аналіз антимонопольного відомства Єврокомісії засвідчив, що поглинання не зашкодить конкуренції на ринку після того, як Microsoft пообіцяла дозволити конкурентам пропонувати на своїх платформах такі ігри, як Call of Duty, протягом 10 років.

Єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер назвала угоду "проконкурентною". Вона переконана, що поглинання "дасть поштовх" ринку хмарного стримінгу, який становить лише від 1% до 3% всього ігрового ринку.

"Ми згодні з тим, що ринок хмарного стримінгу є перспективним. Ми можемо не погоджуватися щодо швидкості, з якою він буде розвиватися", - сказала Вестагер та додала, що ЄС бачить більш тривалий період розвитку хмарних ігор, ніж Британія.

Водночас за словами аналітикині Bloomberg Intelligence Дженніфер Рі, хоча рішення ЄС дає надію на завершення угоди, "воно, ймовірно, мало що змінює" для шансів Microsoft на успіх у судових процесах проти британського та американського антимонопольних регуляторів, які раніше заблокували чи спробували заблокувати угоду.

"Кожна юрисдикція прийняла своє рішення, виходячи з ринкових умов у своєму регіоні. Ці умови можуть відрізнятися, що може призвести до різних висновків щодо антимонопольного впливу угоди", - пояснює Рі.

Єврокомісія вважає, що зобов'язання Microsoft дозволять мільйонам європейських споживачів "транслювати ігри Activision, використовуючи будь-які хмарні ігрові сервіси", що працюють в ЄС. Це, в свою чергу, відкриє переваги для конкуренції та споживачів, адже запустить ігри Activision на нових платформах, зокрема - менших гравців ринку, та на більшу кількість пристроїв.

Натомість британське Управління з питань конкуренції та ринків раніше заявило, що угода посилить перевагу Microsoft на ринку хмарних ігор, надавши їй контроль над низкою найпопулярніших ігор, зокрема Overwatch і World of Warcraft, та наклало вето на угоду.