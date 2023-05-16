Meta почала тестувати ШІ-інструмент для створення реклами

Материнська компанія Facebook - Meta - приєдналась до генеративних ШІ-продуктів, заявивши, що починає тестування рекламних інструментів на основі штучного інтелекту, які можуть створювати такий контент, як фонові зображення та варіації написаного тексту.

Про це пише Reuters.

Обраній групі рекламодавців буде запропоновано поекспериментувати з інструментами на "тестовому майданчику", який компанія називає "Пісочницею ШІ", заявили керівники Meta на прес-заході в Нью-Йорку.

Керівники відмовилися уточнити, скільки рекламодавців матимуть доступ до цього простору, зазначивши лише, що група є невеликою.

За їхніми словами, Meta планує надати доступ більшій кількості рекламодавців у липні та інтегрувати деякі функції в рекламні продукти загального призначення пізніше цього року.

Це оголошення знаменує собою першу спробу власника Facebook та Instagram випустити продукти, що використовують технологію генеративного штучного інтелекту, яка використовує величезні масиви минулих даних для створення нового контенту.

Після того, як восени стартап OpenAI за підтримки Microsoft запустив чат-бота ChatGPT, навколо цієї технології закрутилася шалена хвиля інтересу та інвестицій.

Мета оголосила про це наступного дня після того, як її головний конкурент у сфері цифрової реклами, компанія Google, що належить до Alphabet, заявила, що почне пропонувати інтеграцію цієї технології у свої пошукові, поштові та фотопродукти.