YouTube почав блокувати блокувальників реклами

YouTube почав експериментувати з новою «пікантною» функцією - при виявленні увімкненого блокувальника реклами вона обмежує перегляд відео на платформі у браузері та відповідним Pop-Up (скриншот вище, який інформує, що «Блокувальники реклами на YouTube заборонені». Щоб продовжити перегляд контенту, потрібно вибрати один з двох варіантів - дозволити рекламу або придбати передплату YouTube Premium.

На нововведення серед перших звернули увагу на Reddit, після чого представник YouTube підтвердив, що наразі команда відеосервісу експериментує з цією функціональністю.

З огляду на відсутність великої кількості скарг у соцмережах, можна припустити, що наразі YouTube тестує цю функціональність з дуже обмеженим колом користувачів. Це може бути лише початком перед ширшим тестуванням.