Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter. Нова кандидатура вже знайдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, нова генеральна директорка почне свою роботу приблизно через 6 тижнів.

"Моя роль перейде до виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами", - написав Маск.

