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АНАЛІТИКА

Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter

08:43 12.05.2023 |

Новини IT

 

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter. Нова кандидатура вже знайдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, нова генеральна директорка почне свою роботу приблизно через 6 тижнів.

"Моя роль перейде до виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами", - написав Маск.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Twitter
 

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