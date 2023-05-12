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Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter
08:43 12.05.2023 |
Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter. Нова кандидатура вже знайдена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
За його словами, нова генеральна директорка почне свою роботу приблизно через 6 тижнів.
"Моя роль перейде до виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами", - написав Маск.
За матеріалами:
РБК-Україна
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