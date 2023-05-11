Google інтегрує ШІ до свого пошуковика: як це працює

Компанія Google оголосила, що інтегрує генеративний штучний інтелект (ШІ) у свою пошукову систему - в найближчі тижні доступ отримають користувачі зі США зі списку очікування.

Про це повідомляє BBC, Reuters.

Завдяки інтеграції ШІ до пошукової системи у рамках Search Generative Experience користувачі зможуть отримувати відповіді на довільні запити, зазначили в компанії на своїй щорічній конференції для розробників у середу.

Протягом найближчих тижнів система буде доступна лише для обмеженої кількості користувачів у США пише Reuters. Під час цього етапу Google буде відстежувати якість, швидкість і вартість результатів пошуку.

Компанія також повідомила, що видаляє список очікування для чатботу Bard, який буде запущений англійською мовою у 180 країнах. Згодом компанія планує розширити його підтримку до 40 мов. Крім того, у Google заявили, що незабаром чат-бот зможе відповідати на запити не лише текстом, але й зображеннями.

Reuters з посиланням на демонстрацію, проведену для агентства, наводить приклад роботи Search Generative Experience. Так, за запитом "погода в Сан-Франциско", пошуковик вкаже користувачеві на прогноз на вісім днів.

Натомість на запит про те, який одяг вдягнути в місті, він надасть розширену відповідь, згенеровану штучним інтелектом. "Вам слід взяти з собою кілька шарів одягу, зокрема сорочку з короткими рукавами і легкий светр або куртку на день", - йдеться у продемонстрованій відповіді.

На початку року конкурент Google, Microsoft, додала GPT-4 від OpenAI у свою пошукову систему Bing.