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АНАЛІТИКА

Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається

13:42 11.05.2023 |

Новини IT

 

Google Pixel Fold має форм-фактор книжки. Як і інші подібні пристрої, він обладнаний двома дисплеями. В обох випадках використовується панель OLED з підтримкою HDR і частоти оновлення кадрів 120 Гц.


Внутрішній екран характеризується розміром 7,6" за діагоналлю, яскравістю до 1450 ніт і роздільною здатністю 2208 x 1840 пікселів. Зовнішній дисплей має діагональ 5,8" і яскравість до 1550 ніт. Роздільна здатність відповідає формату Full HD+ (2092 x 1080). Він захищений склом Gorilla Glass Victus.

Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається

 

Флагман отримав одразу п'ять камер. Два фронтальних модулі встановлені в кожному екрані (9,5 МП і 8 МП). Основна камера має роздільну здатність 48 МП + 10,8 МП + 10,8 МП. Один із модулів на 10,8 МП має 5-кратний зум.

Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається

 

Товщина Google Pixel Fold у складеному стані становить 12,1 мм, а в розкладеному - 5,8 мм. У Huawei Mate X3 ці параметри дорівнюють 11,8 мм і 5,3 мм відповідно, але це не заважає компанії Google називати свою новинку найтоншим у світі складаним смартфоном. Також виробник заявляє про використання найміцнішого у світі шарніра, який витримує 200 000 складань.

Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається

 

Апаратна платформа побудована навколо чипа Tensor G2 з максимальною частотою 2,85 ГГц і графікою Mali-G710 MC10. Смартфон отримав 12 ГБ оперативної пам'яті, а місткість накопичувача становить 256 ГБ або 512 ГБ залежно від модифікації.

Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається

 

Pixel Fold обладнаний акумулятором ємністю 4821 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 30 Вт. Також смартфон отримав стереодинаміки, Wi-Fi 6E, NFC, GPS і Bluetooth. Корпус має захист від води IPX8. В якості операційної системи використовується Android 13.

Google вже приймає попередні замовлення, але продажі Pixel Fold почнуться влітку. Вартість смартфона в модифікаціях 12/256 ГБ і 12/512 ГБ склала $1799 / €1899 / £1749 і $1919 / €2019 / £1869 відповідно. При замовленні до 2 липня компанія дарує годинник Pixel Watch.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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