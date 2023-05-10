Фінансові новини
- |
- 10.05.23
- |
- 13:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200
10:53 10.05.2023 |
Huawei Mate X3 - це ще один гнучкий смартфон китайської компанії у форм-факторі книжки. Внутрішній дисплей має розмір 7,85" за діагоналлю і роздільну здатність - 2496 x 2224 пікселя, а зовнішній - 6,4" і 2504 x 1080 пікселів відповідно. В обох випадках використовується панель OLED з частотою оновлення кадрів 120 Гц.
Смартфон оснащений чипом Snapdragon 8+ Gen 1 без 5G-модема. Ємність акумулятора становить 4800 мАг, а потужність швидкої зарядки - 66 Вт. Корпус має захист від води та пилу за стандартом IPX8.
Huawei Mate X3 обладнаний двома фронтальними камерами по 8 МП. Роздільна здатність основної камери становить 50 МП (Sony IMX766, OIS) + 13 МП (Sony IMX688) + 12 МП (Sony IMX688). Сенсор на 12 МП доповнений оптикою, яка забезпечує зум кратністю 5x.
Також в арсеналі є бічний сканер відбитків пальців, NFC, Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3. Китайська версія смартфона працює на базі операційної системи HarmonyOS 3.1, але в Європі модель продаватиметься з EMUI 13.1 на Android і без сервісів Google.
Huawei Mate X3 з'явиться на ринку 22 / 26 травня за ціною €2200 / £2000 відповідно. У Великій Британії компанія даруватиме годинник Huawei Watch GT 3 при покупці смартфона до 5 червня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
|Пентагон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
|Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
|Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв
|Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200
|Ілон Маск анонсував видалення неактивних акаунтів у Twitter
|IBM запустила нову ШІ-платформу Watsonx
|Toyota RAV4 стала глобальним бестселером у 2022 році
|Spotify видалив десятки тисяч пісень, які створив штучний інтелект
Бізнес
|Американська Qualcomm купила ізраїльського виробника мікросхем за $350-400 мільйонів
|Представлено POCO F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей 3.2K, MIUI 14 і Android 13
|Представлено POCO F5 - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей, 64-МП камера, NFC і Android 13 та MIUI 14
|Peugeot представила оновлений кросовер 2008
|Вчені навчили дрони контролювати стан електромереж у тунелях
|Постачальника супутникових знімків Maxar викупили з біржі за 6,4 мільярдів доларів
|Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро