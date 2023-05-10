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Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200

10:53 10.05.2023 |

Новини IT

Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200

 

Huawei Mate X3 - це ще один гнучкий смартфон китайської компанії у форм-факторі книжки. Внутрішній дисплей має розмір 7,85" за діагоналлю і роздільну здатність - 2496 x 2224 пікселя, а зовнішній - 6,4" і 2504 x 1080 пікселів відповідно. В обох випадках використовується панель OLED з частотою оновлення кадрів 120 Гц.


Смартфон оснащений чипом Snapdragon 8+ Gen 1 без 5G-модема. Ємність акумулятора становить 4800 мАг, а потужність швидкої зарядки - 66 Вт. Корпус має захист від води та пилу за стандартом IPX8.

Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200

 

Huawei Mate X3 обладнаний двома фронтальними камерами по 8 МП. Роздільна здатність основної камери становить 50 МП (Sony IMX766, OIS) + 13 МП (Sony IMX688) + 12 МП (Sony IMX688). Сенсор на 12 МП доповнений оптикою, яка забезпечує зум кратністю 5x.

Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200

 

Також в арсеналі є бічний сканер відбитків пальців, NFC, Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3. Китайська версія смартфона працює на базі операційної системи HarmonyOS 3.1, але в Європі модель продаватиметься з EMUI 13.1 на Android і без сервісів Google.

Huawei Mate X3 з'явиться на ринку 22 / 26 травня за ціною €2200 / £2000 відповідно. У Великій Британії компанія даруватиме годинник Huawei Watch GT 3 при покупці смартфона до 5 червня.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Huawei
 

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