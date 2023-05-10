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АНАЛІТИКА

Ілон Маск анонсував видалення неактивних акаунтів у Twitter

23:40 09.05.2023 |

Новини IT

 

Соціальна мережа Twitter видалятиме не активні акаунти користувачів.

Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.

"Ми видаляємо облікові записи, у яких не було жодної активності протягом кількох років, тому ви, ймовірно, помітите падіння кількості підписників", - написав мільярдер.

У відповідь на побоювання, що це може привести до видалення деяких "історичних" твітів, він пообіцяв, що неактивні облікові записи заархівують, але не уточнив, як можна буде отримати доступ до них.

"Але важливо звільнити покинуті назви акаунтів", - додав Маск.

Водночас користувачі українського сегменту Twitter зауважили, що це рішення означатиме видалення аккаунтів загиблих українських бійців, деякі з яких вже почали зникати.

Як повідомлялося, раніше соціальна мережа Twitter повернула дописи заступника голови Радбезу Росії Дмітрія Мєдвєдєва, видалені через порушення правил спільноти. У соцмережі пояснили виняток з правил для Мєдвєдєва тим, що його дописи нібито можуть становити суспільний інтерес.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Twitter
 

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