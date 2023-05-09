Spotify видалив десятки тисяч пісень, які створив штучний інтелект

Стримінгова музична платформа Spotify видалила десятки тисяч пісень від стартапу Boomy, який дозволяє завантажувати треки, згенеровані штучним інтелектом.

Про це повідомляє Financial Times.

Співрозмовник агентства спершу повідомив, що Spotify нещодавно видалив близько 7% треків, які були завантажені Boomy, що еквівалентно "десяткам тисяч" пісень. Компанія запідозрила, що ці пісні використовувалися для "штучного стрімінгу", тобто коли прослуховування штучно збільшуються через онлайн-ботів, які видавали себе за слухачів-людей.

Штучний інтелект спростив "штучний стримінг", оскільки дозволяє миттєво генерувати велику кількість музичних треків, які потім можна завантажувати в мережу і транслювати.

Стартап Boomy, запущений два роки тому, дозволяє користувачам обирати різні стилі, щоб створити автоматично згенерований ШІ трек. Потім користувачі можуть викладати згенеровану музику на стрімінгові сервіси та отримувати з них роялті. Boomy заявляє, що користувачі створили понад 14 мільйонів пісень.

Згодом Spotify підтвердив, що видалив частину контенту Boomy. "Штучний стримінг - це давня проблема всієї індустрії, яку Spotify намагається вирішити за допомогою нашого сервісу", - заявили в компанії.

В останні місяці музична індустрія стикається зі зростанням кількості пісень, створених штучним інтелектом, а відтак зі зростанням кількості треків, які щодня заполоняють стрімінгові платформи.