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АНАЛІТИКА

Американська Qualcomm купила ізраїльського виробника мікросхем за $350-400 мільйонів

17:17 08.05.2023 |

Новини IT, Транспорт

 

Американська компанія Qualcomm, що розробляє та досліджує засоби бездротового зв'язку, оголосила, що купує ізраїльського виробника мікросхем Autotalks, який створює напівпровідники та системи на основі технології a-chip для забезпечення безпеки автомобілів.

Про це пише TechCrunch.

Як заначає видання, таким чином довгострокова ставка Qualcomm на автомобільний сектор як на прибуткову клієнтську базу для своїх чипів і пов'язаних з ними комунікаційних технологій отримує значний поштовх.

За словами джерел TechCrunch, Qualcomm заплатить за стартап від 350 до 400 мільйонів доларів.

Технологія Autotalks використовується в датчиках, які допомагають транспортним засобам (наприклад, велосипеди та автомобілі) та їхнім водіям виявляти небезпеку на дорозі, наприклад, зустрічні транспортні засоби в сліпих зонах водія.

Вона також звʼязується з іншими транспортними засобами, використовуючи сумісні технології підвищення швидкості відгуку.

Qualcomm заявила, що планує інтегрувати технологію зв'язку V2X від Autotalks у свій портфель цифрових шасі Snapdragon, орієнтованих на мобільність.

Фінансові умови придбання не розголошуються, але джерело, близьке до угоди, повідомило виданню, що мова йде про суму 350-400 мільйонів доларів.

Autotalks, заснована в 2009 році, зібрала 110 мільйонів доларів інвестицій, згідно з даними Pitchbook. Серед її стратегічних інвесторів - Samsung, Hyundai і Toyota, а серед фінансових покровителів - Gemini Israel і Magma Venture Partners.

"На сьогоднішній день Qualcomm набрала цікавий імпульс у своєму автомобільному бізнесі, серед клієнтів якого VW, General Motors, Mercedes-Benz, Cadillac, Honda і Stellantis. У вересні минулого року компанія заявила про "конвеєр дизайнерських перемог" в автомобілебудуванні вартістю 30 мільярдів доларів.

Не дивно, що Qualcomm придбала таку компанію, як Autotalks. У світі передових автомобільних технологій безпека стала однією з найважливіших проблем, а також однією з найприбутковіших можливостей у створенні автономних систем та систем, що допомагають водієві", - резюмує Qualcomm.
За матеріалами: Економічна правда
 

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