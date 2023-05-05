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АНАЛІТИКА

Постачальника супутникових знімків Maxar викупили з біржі за 6,4 мільярдів доларів

22:17 04.05.2023 |

Новини IT

 

Компанія Maxar Technologies, що займається супутниковою зйомкою, завершила операцію з продажу за 6,4 мільярдів доларів приватним акціонерам.

Про це пише TechCrunch.

У середу компанія оголосила, що її акції більше не котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі після закриття угоди з приватною інвестиційною компанією Advent International та міноритарним інвестором British Columbia Investment Management Corporation. Незабаром її буде виключено з лістингу на фондовій біржі Торонто.

Компанії оголосили про свою угоду про злиття в грудні, передбачивши, що акції Maxar, які перебувають в обігу, будуть придбані за $53 за акцію.

"Космічна компанія, що базується у Вестмінстері, штат Колорадо, є результатом злиття DigitalGlobe та MDA Holdings Company, що відбулося у 2017 році. Пізніше компанія продала активи MDA за 1 мільярд канадських доларів (765 мільйонів доларів США).

Відтоді компанія Maxar пережила низку злетів і падінь; 2018 рік вона завершила зі збитками в $1,26 млрд через падіння курсу акцій, частково через втрату основного супутника для зйомки", - пише видання.

Але відтоді компанія неухильно відновлювала ціну акцій, закінчивши 2022 рік з прибутком у 2 мільярди доларів. Компанія отримала великі контракти від уряду та оборонного відомства США, в тому числі контракт на суму 3,2 мільярда доларів від Національного розвідувального управління минулого року.

Нещодавно Maxar отримала контракт від Національного агентства геопросторової розвідки на суму до 192 мільйонів доларів протягом п'яти років.
За матеріалами: Економічна правда
 

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