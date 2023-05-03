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АНАЛІТИКА

У Meta заявляють, що кількість шкідливих програм, пов'язаних з ChatGPT, зростає

17:12 03.05.2023 |

Новини IT

 

Власник Facebook, компанія Meta, заявила, що викрила постачальників шкідливого програмного забезпечення, які використовують інтерес громадськості до ChatGPT, щоб заманити користувачів до завантаження шкідливих програм і розширень для браузерів.

Про це пише Reuters.

У Meta порівняли це явище з шахрайством з криптовалютами.

Зазначається, що з березня компанія виявила "близько 10 сімейств шкідливих програм і понад 1 000 шкідливих посилань", які рекламувалися як інструменти з популярним чат-ботом на основі штучного інтелекту.

У деяких випадках шкідливе програмне забезпечення надавало робочу функціональність ChatGPT разом із шкідливими файлами, зазначили в компанії.

Виступаючи на прес-брифінгу, присвяченому звіту, директор з інформаційної безпеки Meta Гай Розен сказав, що для зловмисників "ChatGPT - це нова криптовалюта".

Розен та інші керівники Meta заявили, що компанія готує захист від різноманітних потенційних зловживань, пов'язаних з генеративними технологіями ШІ, такими як ChatGPT, які можуть швидко створювати подібні до людських тексти, музику та інші твори мистецтва.

Законодавці відзначили, що ці інструменти можуть полегшити поширення дезінформаційних кампаній в Інтернеті.

Відповідаючи на запитання, чи використовується генеративний ШІ в інформаційних операціях, керівники Meta відповіли, що поки що зарано, хоча Розен сказав, що очікує, що "погані гравці" будуть використовувати ці технології, щоб "спробувати прискорити і, можливо, збільшити масштаби" своєї діяльності.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Facebook
 

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