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У Meta заявляють, що кількість шкідливих програм, пов'язаних з ChatGPT, зростає
17:12 03.05.2023 |
Власник Facebook, компанія Meta, заявила, що викрила постачальників шкідливого програмного забезпечення, які використовують інтерес громадськості до ChatGPT, щоб заманити користувачів до завантаження шкідливих програм і розширень для браузерів.
Про це пише Reuters.
У Meta порівняли це явище з шахрайством з криптовалютами.
Зазначається, що з березня компанія виявила "близько 10 сімейств шкідливих програм і понад 1 000 шкідливих посилань", які рекламувалися як інструменти з популярним чат-ботом на основі штучного інтелекту.
У деяких випадках шкідливе програмне забезпечення надавало робочу функціональність ChatGPT разом із шкідливими файлами, зазначили в компанії.
Виступаючи на прес-брифінгу, присвяченому звіту, директор з інформаційної безпеки Meta Гай Розен сказав, що для зловмисників "ChatGPT - це нова криптовалюта".
Розен та інші керівники Meta заявили, що компанія готує захист від різноманітних потенційних зловживань, пов'язаних з генеративними технологіями ШІ, такими як ChatGPT, які можуть швидко створювати подібні до людських тексти, музику та інші твори мистецтва.
Законодавці відзначили, що ці інструменти можуть полегшити поширення дезінформаційних кампаній в Інтернеті.
Відповідаючи на запитання, чи використовується генеративний ШІ в інформаційних операціях, керівники Meta відповіли, що поки що зарано, хоча Розен сказав, що очікує, що "погані гравці" будуть використовувати ці технології, щоб "спробувати прискорити і, можливо, збільшити масштаби" своєї діяльності.
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