Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи

Асоціація компаній напівпровідникової промисловості (SIA) опублікувала невеликий звіт, згідно з яким ринок напівпровідників у першому кварталі 2023 року різко скоротився в річному обчисленні. Натомість у березні продажі збільшилися у порівнянні з лютим.

Що відомо

У звітному періоді продажі напівпровідникової продукції склали $119,5 млн у грошовому вираженні. Порівняно з останнім кварталом 2022 року продажі впали на 8,7%. А от якщо порівнювати з першим кварталом 2022 року, то ринок впав на 21,3%.

Така ситуація пояснюється циклічністю і макроекономічними бар'єрами. Водночас SIA зазначає, що в березні у порівнянні з лютим продажі збільшилися на 0,3%. Зокрема, на 2,7% і 1,2% у Європі та Китаї відповідно. В Японії продажі впали на 1,1%, а в Америці - на 3,5%. В інших регіонах ринок збільшився на 2,6%.

Якщо порівнювати показники в березні 2023 року з березнем 2022 року, то найбільше постраждав Китай, де напівпровідниковий ринок скоротився на 34,1%, або $5,73 млрд. В Америці продажі впали на 16,4%, або $1,89 млрд. Японія та Європа майже не відчули кризи. У них продажі напівпровідникової продукції знизилися лише на 1,3% і 0,7% відповідно.