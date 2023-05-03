Фінансові новини
- |
- 03.05.23
- |
- 01:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи
23:29 02.05.2023 |
Асоціація компаній напівпровідникової промисловості (SIA) опублікувала невеликий звіт, згідно з яким ринок напівпровідників у першому кварталі 2023 року різко скоротився в річному обчисленні. Натомість у березні продажі збільшилися у порівнянні з лютим.
Що відомо
У звітному періоді продажі напівпровідникової продукції склали $119,5 млн у грошовому вираженні. Порівняно з останнім кварталом 2022 року продажі впали на 8,7%. А от якщо порівнювати з першим кварталом 2022 року, то ринок впав на 21,3%.
Така ситуація пояснюється циклічністю і макроекономічними бар'єрами. Водночас SIA зазначає, що в березні у порівнянні з лютим продажі збільшилися на 0,3%. Зокрема, на 2,7% і 1,2% у Європі та Китаї відповідно. В Японії продажі впали на 1,1%, а в Америці - на 3,5%. В інших регіонах ринок збільшився на 2,6%.
Якщо порівнювати показники в березні 2023 року з березнем 2022 року, то найбільше постраждав Китай, де напівпровідниковий ринок скоротився на 34,1%, або $5,73 млрд. В Америці продажі впали на 16,4%, або $1,89 млрд. Японія та Європа майже не відчули кризи. У них продажі напівпровідникової продукції знизилися лише на 1,3% і 0,7% відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп
|Рада визначила політрежим РФ як рашизм
|Нардеп Лерос виграв суд у ВР за відсторонення його від засідань
|До кінця року Україна імплементує до третини стандартів НАТО - міністр оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи
|ЄС і США попередили Малайзію про ризик для нацбезпеки через заявку Huawei на запуск 5G
|Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти
|Сервіс знайомств Tinder залишить російський ринок до 30 червня
|Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
Бізнес
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA
|Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ
|Mercedes-Benz представив нове покоління E-Class
|Китайські хмарні сервіси можуть загрожувати держбезпеці США, - міністр торгівлі