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АНАЛІТИКА

Сервіс знайомств Tinder залишить російський ринок до 30 червня

14:17 02.05.2023 |

Новини IT

 

Сервіс знайомств Tinder обмежить доступ для російських користувачів. Компанія Match Group, якій належить сервіс, планує піти з РФ до 30 червня.

Про це пише Reuters із посиланням на щорічний звіт компанії.

"Наші бренди роблять кроки для обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року", - йдеться у документі.

Також у звіті сказано, що Match Group віддана захисту прав людини.

Акціонер Match, Friends Fiduciary Corp, зазначив, що Match демонструє приклад для інших, пов'язавши своє рішення із ризиками для прав людини, з якими стикаються українці через агресію РФ.

"Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави", - наголосив виконавчий директор компанії Джефф Перкінс.

Match Group також належать сайти знайомств Hinge і PlentyOfFish.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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