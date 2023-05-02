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АНАЛІТИКА

IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект

13:07 02.05.2023 |

Новини IT

 

Техгігант IBM планує призупинити найм на посади, які протягом найближчих років може замінити штучний інтелект - очільник компанії вбачає, що близько 7800 робочих місць може виконувати робот.

Про це головний виконавчий директор International Business Machines Арвінд Крішна розповів в інтерв'ю Bloomberg.

Він заявив, що компанія планує призупинити найм на бек-офісні посади, такі як відділ кадрів, буде призупинено або сповільнено.

На його думку, на посадах, які не пов'язані зі спілкуванням з клієнтами, працює близько 26 тисяч працівників. "Я легко можу передбачити, що 30% з них будуть замінені штучним інтелектом і автоматизацією протягом п'яти років", - сказав він.

Це означатиме втрату приблизно 7800 робочих місць. За словами представника IBM, частина скорочень буде пов'язана з відмовою від заміщення посад, що звільняються в зв'язку з виходом на пенсію.

За словами Крішни, такі завдання як надсилання листів з підтвердженням працевлаштування або переміщення працівників між відділами, швидше за все, будуть повністю автоматизовані. Деякі HR-функції, такі як оцінка складу та продуктивності робочої сили, навряд будуть замінені протягом наступного десятиліття, додав він.

Наразі в IBM працює близько 260 тисяч працівників.

За матеріалами: Економічна правда
 

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