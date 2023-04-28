Фінансові новини
- |
- 28.04.23
- |
- 11:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA
10:00 28.04.2023 |
Міжнародна космічна станція (МКС) технічно застаріла, тому її зведуть із орбіти у 2030-2031 роках.
Про це заявив глава Нацуправління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
За словами Нельсона, у майбутньому діяльністю на орбіті займатимуться приватні компанії.
"Тому ми зараз даємо контракти декільком комерційним компаніям для створення комерційних космічних станцій", - наголосив глава NASA на слуханнях у комітеті Палати представників США з науки, космосу та технологій.
Раніше ми писали, що NASA та Космічне агентство України у Вашингтоні, США, підписали договір про подальшу співпрацю.
Також повідомлялося, що Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує здійснити висадку астронавтів на Місяць наприкінці 2025 або 2026 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
ТОП-НОВИНИ
|Радикальна податкова реформа. Посли G7 вперше публічно відреагували на ідеї Офісу президента
|ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний
|КС розпочав розгляд справи про офіційне тлумачення положення Конституції України про єдине громадянство
|ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA
|Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ
|Mercedes-Benz представив нове покоління E-Class
|Китайські хмарні сервіси можуть загрожувати держбезпеці США, - міністр торгівлі
|CMA не схвалила угоду між Microsoft та Activision Blizzard. Компанії подають позови до Апеляційного суду
Бізнес
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США
|SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск