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АНАЛІТИКА

Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA

10:00 28.04.2023 |

Новини IT

 

Міжнародна космічна станція (МКС) технічно застаріла, тому її зведуть із орбіти у 2030-2031 роках.

Про це заявив глава Нацуправління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За словами Нельсона, у майбутньому діяльністю на орбіті займатимуться приватні компанії.

"Тому ми зараз даємо контракти декільком комерційним компаніям для створення комерційних космічних станцій", - наголосив глава NASA на слуханнях у комітеті Палати представників США з науки, космосу та технологій.

Раніше ми писали, що NASA та Космічне агентство України у Вашингтоні, США, підписали договір про подальшу співпрацю.

Також повідомлялося, що Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує здійснити висадку астронавтів на Місяць наприкінці 2025 або 2026 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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