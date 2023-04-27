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CMA не схвалила угоду між Microsoft та Activision Blizzard. Компанії подають позови до Апеляційного суду
09:25 27.04.2023 |
Всупереч прогнозам аналітиків та інсайдерській інформації авторитетних ЗМІ, Управління з конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) заблокувало угоду між Microsoft і Activision Blizzard.
У заяві CMA йдеться, що регулятор побоюється монополії Microsoft на ринку хмарних сервісів, який стрімко розвивається.
Британський регулятор вказує, що американська корпорація має у своєму розпорядженні 60-70% хмарних сервісів, а після цієї угоди вплив на цю сферу відеоігрового ринку стане абсолютним, а інші компанії не зможуть конкурувати з Microsoft.
Також CMA зазначає, що включивши такі надпопулярні ігри Activision Blizzard, як Call of Duty і World of Warcraft до каталогу Game Pass, корпорація неодмінно підвищить вартість передплати, що негативно позначиться на геймерах Великої Британії та всього світу.
Битва не закінчена!
Як і слід було очікувати, керівники Microsoft і Activision Blizzard залишилися незадоволеними та розчарованими рішенням британського Управління з конкуренції та ринків (CMA) про блокування злиття корпорацій.
Президент Microsoft Бред Сміт (Brad Smith) опублікував таку заяву:
Ми, як і раніше, віддані цьому придбанню і подамо апеляцію. Рішення СМА відкидає прагматичний шлях розв'язання проблем конкуренції та перешкоджає технологічним інноваціям й інвестиціям у Сполученому Королівстві.
Ми вже підписали контракти на те, щоб зробити популярні ігри Activision Blizzard доступними ще на 150 мільйонах пристроїв, і будемо зміцнювати ці угоди за допомогою регулюючих заходів.
Ми особливо розчаровані тим, що після тривалих обговорень це рішення, мабуть, відображає помилкове розуміння цього ринку і те, як насправді працюють хмарні технології.
Microsoft оскаржить рішення CMA і подасть позов до Апеляційного суду. У цьому рішенні з корпорацією повністю солідарна й Activision Blizzard, про що заявив глава ігрової компанії Боббі Котік (Bobby Kotick).
Разом із Microsoft ми оскаржуватимемо це рішення і вже почали роботу з подачі апеляції. Ми впевнені у своїй правоті, адже факти на нашому боці, а угода позитивно позначиться на конкуренцію.
Важко передбачити, як справа розвиватиметься далі, у всякому разі, розгляд розтягнеться на довгі місяці та точно не завершиться у 2023 році.
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