Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

CMA не схвалила угоду між Microsoft та Activision Blizzard. Компанії подають позови до Апеляційного суду

09:25 27.04.2023 |

Новини IT

 

Всупереч прогнозам аналітиків та інсайдерській інформації авторитетних ЗМІ, Управління з конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) заблокувало угоду між Microsoft і Activision Blizzard.

У заяві CMA йдеться, що регулятор побоюється монополії Microsoft на ринку хмарних сервісів, який стрімко розвивається.

Британський регулятор вказує, що американська корпорація має у своєму розпорядженні 60-70% хмарних сервісів, а після цієї угоди вплив на цю сферу відеоігрового ринку стане абсолютним, а інші компанії не зможуть конкурувати з Microsoft.

Також CMA зазначає, що включивши такі надпопулярні ігри Activision Blizzard, як Call of Duty і World of Warcraft до каталогу Game Pass, корпорація неодмінно підвищить вартість передплати, що негативно позначиться на геймерах Великої Британії та всього світу.

Битва не закінчена!

Як і слід було очікувати, керівники Microsoft і Activision Blizzard залишилися незадоволеними та розчарованими рішенням британського Управління з конкуренції та ринків (CMA) про блокування злиття корпорацій.

Президент Microsoft Бред Сміт (Brad Smith) опублікував таку заяву:

Ми, як і раніше, віддані цьому придбанню і подамо апеляцію. Рішення СМА відкидає прагматичний шлях розв'язання проблем конкуренції та перешкоджає технологічним інноваціям й інвестиціям у Сполученому Королівстві.

Ми вже підписали контракти на те, щоб зробити популярні ігри Activision Blizzard доступними ще на 150 мільйонах пристроїв, і будемо зміцнювати ці угоди за допомогою регулюючих заходів.

Ми особливо розчаровані тим, що після тривалих обговорень це рішення, мабуть, відображає помилкове розуміння цього ринку і те, як насправді працюють хмарні технології.

Microsoft оскаржить рішення CMA і подасть позов до Апеляційного суду. У цьому рішенні з корпорацією повністю солідарна й Activision Blizzard, про що заявив глава ігрової компанії Боббі Котік (Bobby Kotick).

Разом із Microsoft ми оскаржуватимемо це рішення і вже почали роботу з подачі апеляції. Ми впевнені у своїй правоті, адже факти на нашому боці, а угода позитивно позначиться на конкуренцію.

Важко передбачити, як справа розвиватиметься далі, у всякому разі, розгляд розтягнеться на довгі місяці та точно не завершиться у 2023 році.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3918
  0,1060
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3690  0,26 0,69 38,0345  0,20 0,52
EUR 40,7772  0,30 0,73 41,7010  0,24 0,57

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес