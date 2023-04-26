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SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США
18:01 25.04.2023 |
Компанія SpaceX Ілона Маска отримала дозвіл Космічних сил США на оренду другого пускового комплексу на військовій базі в Каліфорнії, що відкриває для космічної компанії п'ятий пусковий майданчик в США.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з договором оренди, SpaceX запускатиме свої ракети Falcon з Космічного стартового комплексу-6 на військовій базі Космічних сил Ванденберг біля Лос-Анджелеса, де у компанії є ще один стартовий майданчик. Тривалість оренди SpaceX не вказується.
Крім того, у SpaceX є ще два майданчики у Флориді і приватний майданчик Starbase на півдні Техасу.
Пусковий майданчик на базі Ванденберг до минулого року використовувався спільним підприємством Boeing та Lockheed - United Launch Alliance. Для SpaceX він надасть більше можливостей для виконання дедалі напруженого графіка запусків комерційних, урядових і внутрішніх супутників.
База Ванденберг дозволяє здійснювати запуски по південній траєкторії над Тихим океаном, яка часто використовується для метеорологічних, військових або шпигунських супутників, які зазвичай покладаються на полярні навколоземні орбіти.
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