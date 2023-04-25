SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск

Американська аерокосмічна компанія SpaceX буде готова до нового запуску своєї надважкої ракети-носія Starship через один-два місяці, заявив голова компанії Ілон Маск.

"Схоже, ми будемо готові здійснити повторний запуск через один-два місяці", - написав Маск у соцмережах.

У четвер SpaceX здійснила запуск ракети Starship зі стартового майданчика Starbase компанії SpaceX в Бока-Чіка на південному сході штату Техас. У межах першого польоту ракета мала виконати один виток навколо Землі. Потім корабель Ship 24 мав здійснити приводнення в Тихому океані, поблизу Гавайських островів.

За даними відеозйомки, ракета через декілька хвилин після старту почала неконтрольоване обертання і вибухнула.

Тестовий запуск відбувався в непілотованому режимі.

За підсумками запуску в компанії заявили, що фахівці проаналізують дані й працюватимуть над наступним льотним випробуванням.

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Ship 24 і носія Super Heavy. Її висота сягає 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

Планується, що в майбутньому ракету Starship використовуватимуть для пілотованих місій на Місяць і Марс.