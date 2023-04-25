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Тисяча доларів за «галочку». Twitter запустив послугу для бізнеса та організацій
10:48 24.04.2023 |
В Twitter з'явилась нова система верифікації облікових записів. Віднині організації можуть придбати собі "галочку" відповідного кольору за 1000 доларів на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр допомоги Twitter.
"Ми створюємо найнадійніше місце в Інтернеті для організацій, де вони можуть підтвердити свою приналежність до Twitter і знайти своїх підписників", - повідомили в компанії.
За допомогою нової підписки, будь-яка організація, яка Verified Organizations, отримає золоту "галочку" і квадратний аватар, якщо вона є комерційною або некомерційною організацією, або сіру "галочку" і круглий аватар, якщо вона є урядовою або багатосторонньою організацією.
Крім того, організації можуть приєднати до себе будь-яку фізичну або юридичну особу, пов'язану з ними.
Афілійований акаунт отримує підтвердження, що буде позначено відповідним кольором "галочки", а також значок афілійованої особи - невелике зображення профілю своєї материнської компанії, що відображається поруч із галочкою.
Натиснувши на цей значок, користувач потрапляє безпосередньо до афілійованої організації.
"Золоті та сірі "галочки", квадратні аватарки та спеціальні значки приналежності підтверджують і розрізняють ваш основний акаунт, акаунти речників і дочірніх компаній, а також акаунти ваших організацій. Ми будемо продовжувати вдосконалювати наш сервіс і можемо час від часу змінювати наші функції", - додали в Twitter.
Портал Twitter Verified Organization дозволить організаціям додавати та видаляти афілійовані акаунти, а також надає негайний статус верифікації будь-кому в їхній мережі, хто прийме їх запрошення стати афілійованою особою.
За даними розробників, це може стосуватися нових співробітників, нещодавно запущеної кінофраншизи або нещодавніх змін у командах професійних спортивних груп.
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