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АНАЛІТИКА

ASUS Zenbook S 13 OLED — найтонший (всього 1,1 см) у світі 13,3-дюймовий ноутбук з OLED-дисплеєм

19:07 21.04.2023 |

Новини IT

ASUS Zenbook S 13 OLED — найтонший (всього 1,1 см) у світі 13,3-дюймовий ноутбук з OLED-дисплеєм

 

Компанія ASUS оголосила про вихід нового ноутбука Zenbook S 13 OLED (UX5304). Ця новинка позиціюється як найтонший у світі ноутбук з 13,3-дюймовим OLED-дисплеєм.


ASUS Zenbook S 13 OLED виконаний в надзвичайно тонкому корпусі товщиною всього 1,1 см і важить лише 1 кг. Водночас він пропонує високу продуктивність, широкий вибір інтерфейсів підключення і тривалий час автономної роботи. В залежності від конфігурації, система може містити процесор Intel 13-го покоління (Core i5 1335U або Core i7 1355U), до 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та SSD з інтерфейсом PCIe 4.0 x4 місткістю 1 ТБ. В ноутбуці використовується інтегроване графічне ядро Intel Iris Xᵉ. Пристрій має акумулятор місткістю 63 Вт•год, який забезпечує до 14 годин автономної роботи, та сертифікований згідно з вимогами програми Intel Evo.

ASUS Zenbook S 13 OLED — найтонший (всього 1,1 см) у світі 13,3-дюймовий ноутбук з OLED-дисплеєм

 

Ноутбук ASUS Zenbook S 13 OLED отримав OLED-дисплей ASUS Lumina діагоналлю 13,3 дюйма. Екран підтримує роздільну здатність 2,8K (2880×1800 пікселів, співвідношення сторін 16:10), має пікову яскравість 550 кд/м2 та сертифікований DisplayHDR True Black 500 та Dolby Vision. Також заявлено підтримку 100% колірної гами DCI-P3. Технологія ASUS Splendid дозволяє користувачеві перемикатися між різними колірними гамами: DCI-P3, sRGB, Display-P3, Native OLED.

ASUS Zenbook S 13 OLED — найтонший (всього 1,1 см) у світі 13,3-дюймовий ноутбук з OLED-дисплеєм

 

В ноутбуці доступні модулі бездротового зв'язку Wi-Fi 6E (802.11ax) та Bluetooth 5.2. Додатково доступні різноманітні дротові інтерфейси: два порти Thunderbolt 4 у вигляді роз'ємів USB-C з підтримкою швидкого заряджання, вихід HDMI 2.1, роз'єм USB 3.2 Gen 2 Type-A та аудіороз'єм 3,5 мм.


Також ноутбук обладнаний ІЧ-камерою Full HD з підтримкою візуальних ефектів і технологією усунення шумів з аудіосигналу на основі алгоритмів штучного інтелекту. Підтримується функція Windows Hello із розпізнаванням рис обличчя. Вбудована аудіосистема сертифікована Harman Kardon, пропонує звукові ефекти Dolby Atmos та має інтелектуальний підсилювач. Тачпад ASUS ErgoSense, на 9,5% більший у порівнянні з ноутбуком минулого покоління (129 x 81 мм). Розміри ASUS Zenbook S 13 OLED становлять 296,2×216,3×10,9 мм, а вага - 1 кг.


ASUS Zenbook S 13 OLED — найтонший (всього 1,1 см) у світі 13,3-дюймовий ноутбук з OLED-дисплеєм

 

ASUS Zenbook S 13 OLED — найтонший (всього 1,1 см) у світі 13,3-дюймовий ноутбук з OLED-дисплеєм
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: ASUS
 

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