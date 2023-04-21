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Samsung очолив ринок смартфонів на початку 2023 року, обігнавши Apple та Xiaomi
09:17 21.04.2023 |
Постачання смартфонів скоротилися на 12% у порівнянні рік до року, але це було очікувано з урахуванням макроекономічної ситуації. За даними Canalys, загальносвітові продажі падають протягом п'яти кварталів поспіль.
Компанія Samsung стала лідером у першому кварталі 2023 року. У звітному періоді частка південнокорейського виробника склала 22%, що на 2% менше, ніж рік тому. Водночас варто зазначити, що у порівнянні з кінцем 2022 року Samsung змогла наростити продажі й обійти Apple.
Виробник із Купертіно розташувався на другій сходинці з часткою 18%, яка зросла на 3% порівняно рік до року. Трійку замикає китайська компанія Xiaomi. Її частка склала 11% проти 13% у базисному періоді.
У топ-5 потрапили OPPO і vivo - 10% і 8% відповідно. Сумарна частка всіх інших виробників у першому кварталі 2023 року склала 28%. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року показник не змінився.
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