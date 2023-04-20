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SpaceX вперше запустив Starship — до орбіти він не дістався (але це все одно успіх!)
17:26 20.04.2023 |
З другої спроби компанія SpaceX змогла запустити ракетну систему Starship у перший в історії орбітальний політ. Корабель Starship і ракета Super Heavy вибухнули, але в цьому немає нічого страшного.
17 квітня SpaceX скасувала випробування Starship за 9 хвилин до старту. Зворотний відлік був зупинений на позначці T-00:00:06. Новою дата було призначено 20 квітня. Під час підготовки компанія теж була змушена зупинити зворотний відлік, але всі несправності вдалося усунути.
Перший запуск Starship відбувся о 16:33 (EET). Ракета Super Heavy і корабель Starship стартували з космодрому Starbase в Техасі. Прототипи називаються Booster 7 і Ship 24 відповідно. Для них сьогоднішній політ став єдиним.
Під час польоту у Booster 7 відмовило п'ять із 33 двигунів Raptor. Через три хвилини після запуску мав запуститися процес відділення першого ступеня. Однак система зробила "перекид" у повітрі, увійшла в неконтрольоване обертання і через хвилину вибухнула.
Загалом, компанія SpaceX може бути задоволена запуском, незважаючи на знищення Booster 7 і Ship 24. До слова, офіційно вибух було названо "швидким незапланованим розбиранням". Ілон Маск (Elon Musk) ще минулого місяця говорив, що Starship зазнає аварії з імовірністю 50%.
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