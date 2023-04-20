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АНАЛІТИКА

Google планує у найближчі місяці інтегрувати ШІ у свій рекламний бізнес – FT

16:32 20.04.2023 |

Новини IT

 

Google планує інтегрувати генеративний штучний інтелект (ШІ) у свій рекламний бізнес протягом найближчих місяців, оскільки великі технологічні групи поспішають включити цю революційну технологію у свої продукти.

Про це пише Financial Times.

Згідно з внутрішньою презентацією для рекламодавців, з якою ознайомилося видання Financial Times, компанія, що належить Alphabet, має намір почати використовувати штучний інтелект для створення нових рекламних оголошень на основі матеріалів, підготовлених маркетологами-людьми.

"Генеративний ШІ відкриває світ творчості", - йдеться в презентації під назвою "Реклама на основі ШІ 2023".

Google вже використовує ШІ у своєму рекламному бізнесі для створення простих підказок, які заохочують користувачів купувати товари. Однак інтеграція ШІ останнього покоління, на якому також працює чат-бот Bard, означає, що компанія зможе створювати набагато складніші кампанії, схожі на ті, що створюють маркетингові агентства.

Згідно з презентацією, рекламодавці можуть надавати "креативний" контент, такий як зображення, відео та текст, що стосується конкретної кампанії. Потім штучний інтелект "реміксує" цей матеріал, щоб генерувати рекламу на основі аудиторії, яку вона прагне охопити, а також інших цілей, таких як цілі продажів.

Одне з джерел, знайоме з презентацією Google, заявило, що вони стурбовані тим, що цей інструмент може поширювати дезінформацію, оскільки текст, створений чат-ботами зі штучним інтелектом, може впевнено стверджувати неправду.

"Він оптимізований для залучення нових клієнтів і не має жодного уявлення про те, що є правдою", - сказав співрозмовник.

Google повідомив FT, що планує встановити надійні запобіжники для запобігання таким помилкам, відомим як "галюцинації", коли в найближчі місяці розгортатиме свої нові функції генеративного ШІ.
За матеріалами: Економічна правда
 

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