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АНАЛІТИКА

Ілон Маск пригрозив засудити Microsoft — після того, як компанія від’єднала Twitter зі своєї рекламної платформи

14:29 20.04.2023 |

Новини IT

 

Починаючи з 25 квітня, рекламодавці, які використовують інструмент управління соціальними мережами Microsoft, більше не зможуть отримати доступ до Twitter зі своєї панелі інструментів. Компанія оголосила на своїй сторінці рекламної платформи, що рішення Smart Campaigns із багатоплатформним інструментом Digital Marketing Center перестане підтримувати Twitter за кілька днів.

Це оголошення з'явилося майже через місяць після того, як Twitter повідомив, що користувачам доведеться платити за доступ до його API. За даними видання Wired, найдешевший пакет, доступний для них, коштує $42 тис. на місяць. Хоча сума не виглядає завеликою для Microsoft, схоже, що технологічний гігант вирішив повністю відмовитися від Twitter. Внаслідок цього кроку рекламодавці більше не зможуть використовувати інструментарій Microsoft для створення, керування або планування чернеток твітів, а також для перегляду попередніх публікацій та дій. При цьому Microsoft зазначила, що інші канали соціальних мереж, такі як «Facebook, Instagram і LinkedIn, будуть як і раніше доступні».

У відповідь на цю заяву Microsoft Ілон Маск пригрозив подати до суду на компанію.

«Вони незаконно тренувалися, використовуючи дані Twitter. Час судового розгляду», - написав власник Twitter.

Він не уточнив, як і що саме Microsoft незаконно навчала, використовуючи дані Twitter. Однак слід зазначити, що Microsoft є ключовим покровителем OpenAI, розробника ChatGPT. Хоча OpenAI не належить Microsoft, а лише отримує фінансування від гіганта. Сам Маск став співзасновником OpenAI ще у 2015 році, але дистанціювався від організації та останнім часом відкрито критикував чат-бота та ШІ в цілому. Маск також нещодавно розповів про свої плани створення власної компанії, що займається штучним інтелектом, яка може скласти конкуренцію OpenAI та Google.

Поки невідомо, чи справді Маск подасть судовий позов після своїх погроз. Але в будь-якому випадку, рішення Microsoft було прийнято в дуже невдалий для Twitter час. Після придбання компанії Ілоном Маском наприкінці минулого року та низки непродуманих рішень з його боку платформа неухильно втрачає ключових співробітників та рекламодавців. Так, щоденний дохід Twitter упав на 40%, а 500 найкращих рекламодавців пішли з платформи.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Microsoft, Twitter
 

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