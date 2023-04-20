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Концерн Rheinmetall представив новий безпілотник, який може переносити до 8 дронів-камікадзе
09:49 20.04.2023 |
Німецький концерн Rheinmetall продемонстрував новітній безпілотний авіаційний комплекс Combat Drone.
Відео з цією системою опублікували на Youtube-каналі компанії.
Розробник не навів деталей щодо тактико-технічних характеристик комплексу, а лише продемонстрував приклад його застосування.
Rheinmetall Combat Drone має планер, візуально ідентичний безпілотнику LUNA, інформація про який є на сайті компанії. А початковим творцем дрона є іспанська компанія Embention.
Rheinmetall заявляє, що LUNA здатний перебувати в повітрі до 12 годин і може зберігати зв'язок з пунктом управління на відстані до 100 км.
Запуск LUNA здійснюють за допомогою катапульти.
У внутрішній контейнер літака завантажують квадрокоптери, які споряджені боєприпасом. Після виявлення цілей ці БПЛА скидаються і точно наводяться. Квадрокоптери знищують цілі як камікадзе. Ураження візуально фіксується Combat Drone за допомогою оптичного модуля.
У ролику, який продемонстрував Rheinmetall, дрон-камікадзе знищив антену та транспортний засіб, захований у приміщенні.
Керували БПЛА три оператори із закритого пункту управління. Відео передавалося в режимі реального часу і виводилося на монітор з елементами доданої реальності.
Така оригінальна концепція розвідувально-ударної системи, на думку розробників, перетворює її на "геймчейнджера" у своїй ніші.
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