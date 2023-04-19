Xiaomi представила Game Controller із дротовим і бездротовим під'єднанням, а також підтримкою Steam за ціною $29

Компанія Xiaomi на презентації 18 квітня показала не лише флагман Xiaomi 13 Ultra, планшети Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, телевізор Xiaomi Mi Master 86 Mini LED, колонку Xiaomi Sound Move і смарт-барслет Xiaomi Smart Band 8, але також ще одну цікаву новинку.

Йдеться про ігровий контролер Xiaomi Game Controller. Пристрій отримав компактні габарити. Гаджет підтримує дротове і бездротове підключення. За словами виробника, джойстик можна використовувати з Android і Windows-пристроями. Крім цього, він підтримує різні хмарні ігрові сервіси, зокрема Steam, Xiaomi Сloud Games, Tencent Start тощо. Контролер має стандартний набір кнопок і порт для зарядки USB-C. Заявлений час автономної роботи становить до 20 годин.

Xiaomi Game Controller уже можна купити в Китаї. Гаджет коштує $29.