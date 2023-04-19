Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350

14:26 19.04.2023 |

Новини IT

Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350

 

Компанія Xiaomi слідом за планшетом Pad 6 анонсувала більш продуктивну модель. Вона отримала назву Xiaomi Pad 6 Pro.

Версія Pro теж отримала 144-Гц дисплей IPS і практично ідентичний набір інтерфейсів. Відзначимо лише появу Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Програмною платформою також служить оболонка MIUI for Pad 14 на базі операційної системи Android 13.

Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350

 

Перша відмінність Xiaomi Pad 6 Pro від звичайної моделі - процесор. Наш герой отримав чип Snapdragon 8+ Gen 1 замість Snapdragon 870. Друга відмінність - акумулятор на 8600 мАг. Так, ємність впала на 240 мАг, зате з'явилася швидка зарядка потужністю 67 Вт проти 33 Вт.

Роздільна здатність фронтальної камери збільшилася з 8 МП до 20 МП, а основної - з 13 МП до 50 МП. Крім того, позаду з'явився додатковий сенсор на 2 МП. Основна камера навчилася знімати відео не просто в 4K, але і з частотою кадрів 60 FPS.

Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350

 

Ціна і коли чекати

Xiaomi Pad 6 Pro з'явиться на ринку 21 квітня 2023 року в блакитному, чорному і золотистому кольорах корпусу. З цінами можете ознайомитися нижче:

* 8/128 ГБ - $365;
* 8/256 ГБ - $410;
* 12/256 ГБ - $450;
* 12/512 ГБ - $495;
* Стилус - $65;
* Клавіатура - $90.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9677
  0,1389
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4760  0,07 0,19 38,1083  0,05 0,12
EUR 40,6767  0,13 0,31 41,5827  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес