Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350

Компанія Xiaomi слідом за планшетом Pad 6 анонсувала більш продуктивну модель. Вона отримала назву Xiaomi Pad 6 Pro.

Версія Pro теж отримала 144-Гц дисплей IPS і практично ідентичний набір інтерфейсів. Відзначимо лише появу Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Програмною платформою також служить оболонка MIUI for Pad 14 на базі операційної системи Android 13.

Перша відмінність Xiaomi Pad 6 Pro від звичайної моделі - процесор. Наш герой отримав чип Snapdragon 8+ Gen 1 замість Snapdragon 870. Друга відмінність - акумулятор на 8600 мАг. Так, ємність впала на 240 мАг, зате з'явилася швидка зарядка потужністю 67 Вт проти 33 Вт.

Роздільна здатність фронтальної камери збільшилася з 8 МП до 20 МП, а основної - з 13 МП до 50 МП. Крім того, позаду з'явився додатковий сенсор на 2 МП. Основна камера навчилася знімати відео не просто в 4K, але і з частотою кадрів 60 FPS.

Ціна і коли чекати

Xiaomi Pad 6 Pro з'явиться на ринку 21 квітня 2023 року в блакитному, чорному і золотистому кольорах корпусу. З цінами можете ознайомитися нижче:

* 8/128 ГБ - $365;

* 8/256 ГБ - $410;

* 12/256 ГБ - $450;

* 12/512 ГБ - $495;

* Стилус - $65;

* Клавіатура - $90.