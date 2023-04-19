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Xiaomi Pad 6 - Snapdragon 870, 13-МП камера, 144-Гц дисплей IPS і 8840 мАг за ціною від $290
14:00 19.04.2023 |
Планшет укладений в корпус із металу з плоскими гранями. Вага пристрою становить 490 г, а габаритні розміри - 253,95 x 165,18 x 6,51 мм. Спереду встановлений дисплей IPS LCD з роздільною здатністю 2880 x 1800 пікселів, частотою оновлення кадрів 144 Гц, підтримкою Dolby Vision і діагоналлю 11". Екран захищений склом Gorilla Glass 3.
Усередині Xiaomi Pad 6 встановлено процесор Snapdragon 870 з частотою до 3,2 ГГц і графікою Adreno 650. Обсяг оперативної пам'яті становить 6/8 ГБ, а місткість накопичувача - 128/256 ГБ.
Планшет отримав одинарну основну камеру з роздільною здатністю 13 МП. Вона підтримує 4K при 30 FPS і Full HD при 60 FPS. Роздільна здатність фронтальної камери для селфі становить 8 МП.
В арсеналі Xiaomi Pad 6 є акумулятор на 8840 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 33 В через USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 і чотири динаміки з підтримкою Dolby Atmos. Планшет працює на базі Android 13 з прошивкою MIUI for Pad 14.
Ціна і коли чекати
Xiaomi Pad 6 вже доступний для замовлення в Китаї в модифікаціях 6/128 ГБ, 8/128 ГБ і 8/256 ГБ. Вартість становить $290, $305 і $350 відповідно. Новинка продається в чорному, золотистому і блакитному кольорах корпусу.
Xiaomi пропонує до планшета додаткові аксесуари. Зокрема, клавіатуру з тачпадом за $90 і розумний стилус зі 150 годинами роботи без підзарядки за $65.
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