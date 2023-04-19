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Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875

13:51 19.04.2023 |

Новини IT

Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875

 

Флагман обладнаний 6,73" дисплеєм AMOLED C7 компанії TCL. Частота оновлення кадрів становить від 1 Гц до 120 Гц, роздільна здатність - 3200 x 1400 пікселів, а щільність точок - 522 ppi. Панель отримала підтримку Dolby Vision, HDR10 і HDR10+. Пікова яскравість досягає 2600 ніт. Матриця вкрита склом Gorilla Glass Victus.


Xiaomi 13 Ultra обладнаний Quad-камерою з роздільною здатністю 50 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП, оптичною стабілізацією, підтримкою [email protected] і [email protected] Головний модуль побудований на базі 1" сенсора Sony IMX989 з пікселями розміром 1,6 мкм. Об'єктив має змінну діафрагму f/1,9-4.

Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875

 

У двох телеоб'єктивах та ультраширококутній камері встановлені датчики зображення Sony IMX858 з пікселями розміром 1,4 мкм. Оптичний формат - 1/2,51". Кратність оптичного зуму становить 3,2x і 5x. Камера з надширококутною оптикою позбавлена оптичної стабілізації.

Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875

 

Серцем Xiaomi 13 Ultra став чип Snapdragon 8 Gen 2, доповнений 8/16 ГБ оперативної пам'яті. Місткість накопичувача становить 256-1024 ГБ. Акумулятор має ємність 5000 мАг. Смартфон обладнаний процесорами Surge P2 і G1, які підвищують енергоефективність. За словами виробника, коли рівень заряду падає до 1%, пристрій може працювати ще 60 хвилин і 12 хвилин у режимі розмов. Потужність дротової та бездротової зарядки становить 90 Вт і 50 Вт відповідно.

Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875

 

Xiaomi 13 Ultra отримав NFC, USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, вбудований у дисплей сканер відбитків пальців і фронтальну камеру на 32 МП. Програмною платформою виступає операційна система Android 13, доповнена прошивкою MIUI 14. Корпус має захист від води за стандартом IP68.

Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875

 

Xiaomi 13 Ultra надійде в продаж у модифікаціях 8/256 ГБ, 16/512 ГБ і 16/1024 ГБ за ціною $875, $945 і $1060 відповідно. Смартфон з'явиться на ринку в білому, чорному і зеленому кольорах корпусу до кінця квітня 2023 року.

Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875

 
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

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