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Маск створив компанію X.AI, яка працюватиме в галузі штучного інтелекту
10:46 17.04.2023 |
Ілон Маск створив нову компанію з розвитку штучного інтелекту (ШІ) під назвою X.AI Corp., яка зареєстрована в штаті Невада.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Згідно з документами державного реєстру штату Невада компанія, яка, ймовірно, буде працювати в напрямку розвитку ШІ, була зареєстрована минулого місяця.
"Маск є єдиним зареєстрованим директором компанії, а Джаред Бірчалл, директор сімейного офісу Маска, є його секретарем, згідно з поданою минулого місяця заявою. X.AI дозволила продаж 100 мільйонів акцій для приватної компанії", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що останні кілька місяців бізнесмен займався наймом команди для створення стартапу в галузі ШІ, здатного конкурувати з компанією OpenAI, що розробила чат-бот ChatGPT.
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