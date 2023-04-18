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Європарламент планує ввести жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту, - FT
10:37 17.04.2023 |
Європейський парламент готує нові норми щодо використання штучного інтелекту, зокрема змусить розробників чат-ботів повідомляти, чи використовують вони матеріали, захищені авторським правом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Time.
За словами співрозмовників, депутати Європарламенту в Брюсселі майже узгодили перелік пропозицій, які стануть частиною європейського закону про штучний інтелект.
"Серед заходів, які, ймовірно, будуть запропоновані парламентарями, - зобов'язання розробників таких продуктів, як ChatGPT від OpenAI, декларувати, чи використовується захищений авторським правом матеріал для навчання їхніх ШІ-моделей, що дозволить творцям контенту вимагати оплату", - повідомляє видання.
Депутати Європарламенту також хочуть, щоб відповідальність за зловживання програмами штучного інтелекту покладалася на розробників, таких як OpenAI, а не на менші компанії, які їх використовують.
Окрім цього, євродепутати обговорюють заборону на використання розпізнавання облич у громадських місцях за будь-яких обставин. Як розповіли джерела, що знайомі з перебігом переговорів, країни-члени ЄС під тиском своїх місцевих поліцейських сил можуть виступати проти повної заборони біометрії.
Очікується, що держави-члени, Європейська комісія та депутати Європарламенту спільно розроблять остаточний варіант законопроєкту та ухвалять його у 2024 році.
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