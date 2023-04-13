NVIDIA GeForce RTX 4070 - аналог GeForce RTX 3080 на $100 дешевше

Компанія NVIDIA представила нову відеокарту покоління Ada Lovelace. Новинка називається GeForce RTX 4070 і є аналогом RTX 3080 у плані продуктивності.





Відеокарта отримала чіп AD104 GPU у варіанті AD104-250-A1. Графічний процесор виготовлений компанією TSMC за технологією 5 нм. Процесор має 35,8 млрд транзисторів. Енергоспоживання сягає 200 Вт.

Частота GPU становить від 1,92 ГГц (базова) до 2,475 ГГц (Boost), а частота пам'яті - 1313 МГц (ефективна - 21 ГБ/с). Чип з'єднаний із 12 ГБ відеопам'яті GDDR6X за допомогою 192-бітної шини. Максимальна пропускна здатність становить 504,2 ГБ/с.

Графічний процесор отримав 5888 ядер CUDA і 46 ядер трасування променів. Також компанія заявляє 64 блоки растеризації, 184 тензорних ядра і стільки ж текстурних блоків.

GeForce RTX 4070 призначена для ігор у форматі 1440p на максимальних налаштуваннях якості зображення. Як і інші моделі нового покоління, RTX 4070 отримала підтримку технології генерації кадрів DLSS 3.

Еталонний варіант відеокарти без DLSS перевершує на 22% модель RTX 3070 в іграх з роздільною здатністю Full HD. Перевага над RTX 3070 Ti скорочується до 17%, а в порівнянні з RTX 3080 - падає лише до 2%. А ось у 4K новинка поступається 5% моделі RTX 3080. DLSS 3 підвищує продуктивність на 30%.

Ціна і коли чекати

Старт продажів GeForce RTX 4070 очікується завтра, 13 квітня. Рекомендована виробником вартість відеокарти склала $599. На ринку новинка з'явиться з 8- і 16-контрактними (12+4 / 12VHPWR) роз'ємами живлення.