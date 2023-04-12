Гаубиці M777 зможуть стріляти на 150 км - General Atomics презентувала високоточний маневровий боєприпас LRMP

General Atomics показала новий боєприпас для артилерійських установок калібру 155 мм. Він називається Long-range maneuvering projectile (LRMP).

На презентації Sea Air Space 2023 представник американської компанії зазначив, що 155-мм новий боєприпас може бути використаний артилерійськими установками M777, які мають ствол довжиною 39 калібрів. Максимальна дальність польоту LRMP становить 150 км.

Для того, щоб боєприпас вразив ціль на максимальній відстані, він має вийти на велику висоту. Після цього снаряд відокремлюється від ведучого пристрою, розкриває крила і прямує до об'єкта за заданими координатами.

General Dynamics планує здійснити перший тест LRMP до кінця поточного місяця, а наприкінці року розпочнуться комплексні випробування. Також компанія має намір адаптувати боєприпас під корабельні артилерійські установки калібру 127 мм. У такій конфігурації максимальна дальність буде знижена до 100 км.



