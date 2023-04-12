Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гаубиці M777 зможуть стріляти на 150 км - General Atomics презентувала високоточний маневровий боєприпас LRMP

13:48 12.04.2023 |

Новини IT

Гаубиці M777 зможуть стріляти на 150 км - General Atomics презентувала високоточний маневровий боєприпас LRMP

 

General Atomics показала новий боєприпас для артилерійських установок калібру 155 мм. Він називається Long-range maneuvering projectile (LRMP).

На презентації Sea Air Space 2023 представник американської компанії зазначив, що 155-мм новий боєприпас може бути використаний артилерійськими установками M777, які мають ствол довжиною 39 калібрів. Максимальна дальність польоту LRMP становить 150 км.

Для того, щоб боєприпас вразив ціль на максимальній відстані, він має вийти на велику висоту. Після цього снаряд відокремлюється від ведучого пристрою, розкриває крила і прямує до об'єкта за заданими координатами.

General Dynamics планує здійснити перший тест LRMP до кінця поточного місяця, а наприкінці року розпочнуться комплексні випробування. Також компанія має намір адаптувати боєприпас під корабельні артилерійські установки калібру 127 мм. У такій конфігурації максимальна дальність буде знижена до 100 км.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9421
  0,0586
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2645  0,02 0,06 37,9436  0,00 0,00
EUR 40,3161  0,11 0,26 41,1876  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес