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ФБР застерігає від використання громадських зарядних станцій USB — зловмисники можуть завантажити на гаджет шкідливе ПЗ
10:45 12.04.2023 |
Федеральне бюро розслідувань застерегло громадян від використання безплатних загальнодоступних зарядних станцій. Відомство стверджує, що шахраям вдалося захопити деякі загальнодоступні зарядні пристрої - тепер вони можуть заразити гаджети, що заряджаються, шкідливим програмним забезпеченням, яке може дати хакерам доступ до телефону, планшета або комп'ютера.
«Уникайте використання безплатних зарядних станцій в аеропортах, готелях чи торгових центрах. Зловмисники знайшли способи використовувати загальнодоступні порти USB для впровадження шкідливих програм і засобів стеження на пристрої. Носіть із собою власний зарядний пристрій та USB-шнур та використовуйте електричну розетку», - йдеться у твіті офісу ФБР у Денвері.
Бюро розмістило аналогічні рекомендації на своєму офіційному сайті. У застереженні не наведено якихось нещодавніх прикладів заподіяння шкоди у такий спосіб. Денверське відділення ФБР заявило, що повідомлення має рекомендаційний характер і конкретні випадки поки не відомі.
Федеральна комісія зв'язку (FCC) також попереджала про подібний спосіб злому пристроїв, що відомий з 2021 року. Тоді також було надано рекомендацію уникати громадських зарядок з тих самих причин.
ФБР іноді дає рекомендації щодо цифрової безпеки. Деякі з них можуть виявитися актуальними не лише для громадян США.
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