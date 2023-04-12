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АНАЛІТИКА

ФБР застерігає від використання громадських зарядних станцій USB — зловмисники можуть завантажити на гаджет шкідливе ПЗ

10:45 12.04.2023 |

Новини IT

 

Федеральне бюро розслідувань застерегло громадян від використання безплатних загальнодоступних зарядних станцій. Відомство стверджує, що шахраям вдалося захопити деякі загальнодоступні зарядні пристрої - тепер вони можуть заразити гаджети, що заряджаються, шкідливим програмним забезпеченням, яке може дати хакерам доступ до телефону, планшета або комп'ютера.

«Уникайте використання безплатних зарядних станцій в аеропортах, готелях чи торгових центрах. Зловмисники знайшли способи використовувати загальнодоступні порти USB для впровадження шкідливих програм і засобів стеження на пристрої. Носіть із собою власний зарядний пристрій та USB-шнур та використовуйте електричну розетку», - йдеться у твіті офісу ФБР у Денвері.

Бюро розмістило аналогічні рекомендації на своєму офіційному сайті. У застереженні не наведено якихось нещодавніх прикладів заподіяння шкоди у такий спосіб. Денверське відділення ФБР заявило, що повідомлення має рекомендаційний характер і конкретні випадки поки не відомі.

Федеральна комісія зв'язку (FCC) також попереджала про подібний спосіб злому пристроїв, що відомий з 2021 року. Тоді також було надано рекомендацію уникати громадських зарядок з тих самих причин.

ФБР іноді дає рекомендації щодо цифрової безпеки. Деякі з них можуть виявитися актуальними не лише для громадян США.
За матеріалами: ITC.ua
 

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