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Маск ліквідував компанію Twitter Inc. - соціальна мережа отримала нового власника
23:36 11.04.2023 |
Американський мільярдер Ілон Маск (Elon Musk) восени 2022 року придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соціальною мережею. Як виявилося, у соціальної мережі Twitter з'явився новий власник.
Компанії Twitter Inc. більше не існує. Минулого тижня, 4 квітня 2023 року, X Corp. завершила поглинання. Про це стало відомо із судових документів, які пов'язані зі справою між Twitter і Лорою Лумер (Laura Loomer). У 2019 році соцмережа заблокувала обліковий запис користувачки.
Ілон Маск пообіцяв зробити з додатка Twitter аналог китайського WeChat, який уже давно перестав бути простим месенджером. Імовірно, поглинання Twitter Inc. компанією X Corporation, яка належить Маску, є кроком у цьому напрямку. Деталі угоди поки що не уточнюються.
Рік тому Ілон Маск зареєстрував компанії X Holdings I, X Holdings II і X Holdings III у штаті Делавер. Передбачалося, що Twitter об'єднається з X Holdings II, збереже корпоративну структуру і назву, а X Holdings III візьме на себе виплату кредиту в розмірі $13 млрд, який Ілон Маск оформив на Twitter під час купівлі компанії.
Однак за рік мільярдер змінив плани. На початку березня Маск зареєстрував X Holdings Corp. і X Corp. Потім було оформлено злиття X Holdings I з X Holdings Corp. і X Corp. з Twitter Inc.
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