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АНАЛІТИКА

Microsoft офіційно запустила PC Game Pass в Україні (та ще 39 країнах) — 26,99₴ за перші три місяці (далі 190₴/міс)

22:57 11.04.2023 |

Новини IT

 

Від сьогодні PC Game Pass офіційно став доступним для всіх гравців з України, Сакартвело та ще 38 країн світу - Microsoft окремим пресрелізом анонсувала масштабне розширення географії ігрового сервісу, а лідер напряму Xbox Філ Спенсер з цієї нагоди навіть записав відеозвернення на тлі знаменитих полиць.

Офіційному запуску передувало бета-тестування, яке тривало трішки більше як місяць - прев'ю-версія PC Game Pass відкрилася з 28 березня. Сьогодні Microsoft максимально все спростила для українців та громадян інших країн, де запрацював сервіс - більше не потрібно морочитися з реєстрацією в програмі тестування Insider, подавати заявки та чекати поки відкриють доступ. Тепер за бажання гравці можуть придбати передплату Game Pass просто у додатку чи на офіційному сайті Xbox. Передплата відкриває доступ до бібліотеки із сотень комп'ютерних ігор для Windows, включаючи нові релізи Xbox Game Studios у перший день та популярні ігри Bethesda. Також до неї входить членство EA Play та переваги Riot Games (лише для учасників). ​

На честь запуск Microsoft пропонує PC Game Pass за спеціальною промоціною - 26,99₴ за перші три місяці. Звичайна вартість передплати PC Game Pass для України - 190₴/міс. Так, дорожче, ніж в Аргентині, проте дешевше, ніж в Європі - 10 євро на місяць. І чи потрібно нагадувати, що після закінчення свого роду пробної версії передплата поновлюється і з прив'язаної банківської картки автоматично списується повна вартість, якщо її не скасовано. Тож, якщо не плануєте надалі оплачувати PC Game Pass, то не забудьте поставити відповідне нагадування, щоб вчасно скасувати передплату.

Загальна кількість країн, у яких доступний PC Game Pass (з урахуванням нового розширення), досягла 86.

Наступний логічний крок - довгоочікуваний офіційний запуск в Україні сервісів Xbox Live та Game Pass на консолях Xbox. І, судячи з появи українського регіону на офіційному сайті Xbox, чекати лишилося не довго.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Microsoft
 

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