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Світовий ринок комп'ютерів обвалився на 29% на початку 2023 року - найгірше справи йшли в Apple
09:34 11.04.2023 |
Падіння попиту на ноутбуки на початку 2023 року змусило Apple на деякий час призупинити виробництво чипів M2. Як стало відомо, продажі компанії з Купертіно в першому кварталі впали більш ніж на 40%, якщо порівняти з аналогічним періодом 2022 року.
За даними аналітичного агентства IDC, лідером ринку настільних комп'ютерів і ноутбуків є компанія Lenovo. У звітному періоді вона продала на 30,3% менше пристроїв, ніж у базисному - 12,7 млн проти 18,3 млн одиниць. Частка склала 22,4%.
Друге місце посідає HP. Компанія контролювала в першому кварталі 21,1% ринку, продавши 12 млн комп'ютерів, що на 24,2% менше, ніж у першому кварталі 2022 року. Трійку замикає Dell із часткою 16,7% і продажами 9,5 млн одиниць (-31%).
Apple змогла реалізувати лише 4,1 млн комп'ютерів за три місяці 2023 року. Продажі в порівнянні рік до року впали на 40,5%. Частка компанії скоротилася з 8,6% до 7,2%. ASUS замикає п'ятірку. Тайванський гігант продав 3,9 млн комп'ютерів (-30,3%) і зайняв 6,8% ринку.
Загалом у першому кварталі було продано 56,9 млн готових настільних ПК і ноутбуків, що на 29% менше, ніж рік тому (80,2 млн одиниць). Аналітики IDC пов'язують падіння попиту з погіршенням макроекономічної ситуації та надлишковими запасами продукції на складах.
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