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АНАЛІТИКА

Продажі чіпів у світі в лютому впали на 20,7% - максимально за 14 років

14:40 07.04.2023 |

Новини IT

 

Світові продажі чіпів у лютому впали на 20,7% - до $39,7 млрд порівняно з $50 млрд за той же місяць минулого року, повідомляється в прес-релізі Асоціації напівпровідникової промисловості (Semiconductor Industry Association, SIA).

Це максимальне падіння за чотирнадцять років.

У лютому щодо попереднього місяця реалізація чіпів зменшилася на 4% (з $41,3 млрд).

"Світові продажі напівпровідників у лютому продовжували знижуватися в річному та помісячному порівнянні за підсумками шостого місяця поспіль", - заявив президент і головний виконавчий директор SIA Джон Ньюфер, слова якого наводяться в повідомленні. - Ринкова циклічність і макроекономічні перешкоди призвели до зниження продажів, але середньо- та довгострокові перспективи ринку залишаються райдужними завдяки зростаючому попиту на низці ринків".

Продажі в Північній та Південній Америці в лютому скоротилися на 14,8% порівняно з тим же місяцем на рік раніше, в Європі - на 0,9%, в Китаї - на 34,2%, в Азіатсько-Тихоокеанському та інших регіонах - на 22,1%. Тим часом у Японії вони зросли на 1,2%.

Реалізація щодо січня знизилася у Північній та Південній Америці на 5,3%, у Європі та Японії - на 0,3%, у КНР - на 5,9%, в АТР - на 3,6%.

SIA представляє близько 99% американських представників напівпровідникової галузі та близько 66% виробників чіпів з інших країн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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