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Microsoft додала в Edge функцію блокування автоматичного відтворення відео
12:00 07.04.2023 |
Microsoft додала у свій браузер Edge можливість блокування автоматичного відтворення відео. Зараз вона доступна для тестерів на каналі Canary, де поповнила список існуючих параметрів дозволу та обмеження для відтворення відео.
Команда розробки Edge каже, що "почула ваші запити щодо суворого блокування автоматичного відтворення медіафайлів" після того, як додала можливість заблокувати відтворення в залежності від того, чи відвідували ви цю сторінку раніше і як ви з нею взаємодіяли. Наразі розгортається більш обмежуваний варіант блокування.
Якщо ви не любите очікувати на нові функції, то можете спробувати заставити з'явитися її вже зараз. Як повідомляє Neowin, для того, щоб це зробити, вам необхідно увімкнути прапорець за адресою «edge://flags/#edge-autoplay-user-setting-block-option», після чого в налаштуваннях стабільної версії Edge з'явиться відповідна опція.
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