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Google вимагатиме від розробників Android можливість повного видалення облікового запису та даних користувача — раніше так зробила Apple

18:21 06.04.2023 |

Новини IT

 

Google оголосила про нові правила видалення облікового запису для Android-застосунків. Отже, застосунки, які пропонують створення облікового запису, також повинні мати простий спосіб видалення акаунту.

Google хоче, щоб видалити обліковий запис застосунку було так само просто, як і створити його. Йдеться про застосунки, що розповсюджуються через Play Store для пристроїв з ОС Android. За задумом, користувачі повинні мати можливість видалити обліковий запис та всі пов'язані дані як всередині застосунку, так і в інтернеті. Розробникам доведеться знищувати дані облікового запису, коли користувачі нададуть запит на повне видалення акаунту.

Цей крок покликаний «краще навчити» користувачів тому, як вони можуть контролювати свої дані, і зміцнити довіру як до застосунків, так і Play Store в цілому. Новий підхід також забезпечить більшу гнучкість. За словами Google, користувачі можуть видалити певні дані (наприклад, завантажений контент) без повного видалення облікового запису. При цьому можливість видалення даних через інтернет покликана поліпшити досвід користувача. Завдяки цьому не доведеться встановлювати заново застосунок тільки для того, щоб очистити інформацію.


Нові правила набудуть чинності поетапно. Автори повинні до 7 грудня відповісти на запитання щодо видалення даних у формі безпеки свого застосунку. Магазин почне відображати зміни на початку 2024 року. Розробники можуть подати заявку на продовження нинішніх умов до 31 травня наступного року.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

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